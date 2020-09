Alessia Marcuzzi torna in tv con Temptation Island (Di martedì 1 settembre 2020) Con un’intervista rilasciata al settimanale “Chi Alessia Marcuzzi, si confessa a tutto campo. A partire dal gossip che ha tenuto banco per tutta l’estate, il presunto triangolo fra lei, De Martino e Belen. «Non presto il fianco al gossip perché so che fa parte del mio lavoro», dice, «la cosa che mi stupisce è che, spesso, la gente preferisca credere più a ciò che ascolta rispetto che a ciò che vede, forse perché è più stuzzicante». La sua conduzione di “Temptation Island”, che guida per il secondo anno nella versione autunnale, sarà come l’anno scorso molto partecipe. «L’altro giorno ho sentito una ragazza dire: “Mi sono sempre messa al secondo posto nella coppia”. Avrei ... Leggi su people24.myblog

