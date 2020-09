Addio a Gianpaolo Santoro, il giornalismo napoletano in lutto (Di martedì 1 settembre 2020) lutto nel mondo del giornalismo napoletano. Stroncato da un improvviso attacco cardiaco è morto Gianpaolo Santoro. Giornalista di razza, ha lavorato per numerose testate: dal Roma, al Mattino, all’Avanti, al Denaro. Autore di romanzi e saggi, Santoro viveva da anni in provincia di Caserta, a Mondragone, dedicandosi con passione a due siti internet ai quali quotidianamente dedicava ogni sforzo, nonostante gli effetti devastanti di una grave malattia degenerativa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

