Vincenzo Mollica: "Ho ricevuto diverse proposte. Fiorello? Con me ha carta bianca" (Di lunedì 31 agosto 2020) Vincenzo Mollica potrebbe tornare in tv. Lo rivela lui stesso nel corso di una intervista a Libero: “Di proposte lavorative ne ho ricevute diverse e le sto vagliando, ne sceglierò sicuramente qualcuna, da fare in modo saltuario. Devo sempre tenere a bada il buono, il brutto e il cattivo che mi accompagnano, ossia il Parkinson, il diabete e la cecità”.Il giornalista, vero e proprio monumento del servizio pubblico, non abbandona l’ironia nemmeno quando si tratta di affrontare gli acciacchi che lo hanno piegato, ma mai abbattuto. “Non sono malattie facili da accettare – ammette - sono compagni di viaggio fastidiosi, a volte perdo la pazienza, ma tengo sempre in tasca un sorriso per tirarlo fuori quando serve. Anche la fede mi è di sostegno, sono sempre stato ... Leggi su blogo

