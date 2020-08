Torino, Cairo: «Belotti in granata a vita? Mi piacerebbe molto» (Di lunedì 31 agosto 2020) Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato di Andrea Belotti nel corso di un’intervista rilasciata a La Repubblica Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato di Andrea Belotti, capitano della squadra granata, in un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica. Ecco le dichiarazioni del massimo dirigente del club: «Mi piacerebbe molto. A fine mercato ne parleremo assieme». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

SteIarda : non che ci voglia molto a fare meglio di Cairo al #torino... ?? - Cuore_Toro : Cairo: 'Io presidente da 7 in pagella. Non resto a vita, ma cedo il Torino solo a chi farà meglio di me. Il futuro… - CalcioFinanza : #Cairo: «Cederò il #Torino a chi farà meglio di me» - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Cairo: «Cederò il Torino a chi farà meglio di me»: Cairo cessione Torino – Il presidente del Tori… - MichelaRoi : RT @cjmimun: Torino, Cairo: Non restero' a vita, cedero' a chi potra' fare meglio di me -