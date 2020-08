Scuola, Simeone: “La Regione Lazio chiarisca su protocolli anti-covid” (Di lunedì 31 agosto 2020) ROMA – Il nuovo anno scolastico e’ alle porte e nel Lazio, come del resto in tutta Italia, la nuova crescita dei casi di Covid 19, legati ai contagi avvenuti durante le vacanze estive, consiglia ulteriore prudenza e attenzione nella programmazione delle azioni per scongiurare e gestire eventuali focolai nelle classi. Proprio domani la commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio affronterà la questione con l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, come ha spiegato il presidente Giuseppe Simeone in un’intervista all’agenzia Dire: “I numeri dei casi di Coronavirus sono di nuovo alti ma grazie a Dio la malattia non è aggressiva come a marzo e aprile- ha spiegato l’esponente di Forza Italia- La maggior parte di questi resta in casa in isolamento domiciliare. La Regione Lazio sta monitorando la situazione, e’ sul pezzo ma per avere un’idea più chiara proprio domani avremo un’audizione con l’assessore per capire quali azioni intende mettere in atto, in particolare per quanto riguarda l’inizio dell’anno scolastico. Sappiamo che hanno iniziato a fare i test sierologici ad insegnanti e operatori ma c’è qualcuno che non si vuole sottoporre a questo screening”. Leggi su dire

