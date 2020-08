Sardegna: barman positivo, tamponi per 130 dipendenti (Di lunedì 31 agosto 2020) I test nell'hotel Abi d'Oru, struttura a 5 stelle nel golfo di Marinella, vicino a Porto Rotondo. E intanto il presidente della Regione medita di chiedere i danni per le notizie uscite sui media e l'attrice Caterina Murino scrive su fb: "Usate le mascherine e tutte le... Leggi su repubblica

JelenaSoskic73 : Barman, cuochi e camerieri: le offerte di #lavoro in #Sardegna - Rolfi39 : RT @AnsaSardegna: Barman 'rinchiuso' in hotel, 'ho febbre ma nessuno mi visita'. Marco, 20 anni,'Respinto da Mater Olbia,numero Ats non ris… - AnsaSardegna : Barman 'rinchiuso' in hotel, 'ho febbre ma nessuno mi visita'. Marco, 20 anni,'Respinto da Mater Olbia,numero Ats n… - AristarcoScann1 : RT @RaiNews: #coronavirus #Sardegna Il giovane ha sintomi riconducibili al Covid - EnzaScaduto : RT @RaiNews: #coronavirus #Sardegna Il giovane ha sintomi riconducibili al Covid -