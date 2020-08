Sapienza Finanziaria, per futuri traders al via II edizione 'Missione Libertà' (Di lunedì 31 agosto 2020) Riccione (Rn), 31 ago. (Labitalia) - Tre giorni di diretta streaming per progettare il proprio futuro professionale, adattarsi al cambiamento e costruire una propria carriera nel trading finanziario. Formatori, analisti finanziari, traders e giornalisti si interfacceranno con il pubblico focalizzando argomenti estremamente attuali: le nuove opportunità di crescita professionale, la formazione al servizio della propria Libertà Finanziaria, l'interazione tra gli algoritmi e l'intelligenza umana, gli strumenti tecnico finanziari e gli scenari delle nuove frontiere, ovvero la finanza decentralizzata basata sulla blockchain (Defi). La seconda edizione di "Missione Libertà Live" che lo scorso anno ha riunito fisicamente una vasta platea di aspiranti trader a Riccione (Rn) ... Leggi su liberoquotidiano

