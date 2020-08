Positano, fuga in avanti del sindaco: le scuole riaprono il 24 settembre (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPositano (Sa) – Ha scelto di posticipare il suono della campanella al 24 settembre il sindaco di Positano Michele De Lucia. Con un’ordinanza firmata questa mattina, il primo cittadino dell’ultimo comune salernitano della costiera, ha fatto appello alla possibilità che hanno i sindaci in caso di esigenze sanitarie e di emergenze che interessano il territorio, di adottare le misure necessarie fino a quando non intervengono gli organi competenti. Tra le motivazioni, il sindaco ha fatto riferimento all’aumento dei contagi, alle problematiche ancora esistenti per la fornitura dei banchi e dei test, nonché le consultazioni elettorali che renderanno necessarie delle operazioni di sanificazione. L'articolo proviene ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Positano fuga Positano, fuga in avanti del sindaco: le scuole riaprono il 24 settembre anteprima24.it Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi hanno l'Italia nel cuore

In esclusiva su Chi le foto di Beatrice di York ed Edoardo Mapelli in Costiera AmalfitanaI neo-sposi Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi, rispettivamente la nipote della Regina Elisabetta e il c ...

Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi in luna di miele in Italia (con il figlio di lui). Ecco perché hanno scelto Amalfi

Matrimonio a sorpresa e luna di miele top secret. Almeno fino ad oggi. Un mese dopo il sì nella Royal Chapel of All Saints, lo scorso 17 luglio, Beatrice York e il marito Edoardo Mapelli Mozzi hanno s ...

In esclusiva su Chi le foto di Beatrice di York ed Edoardo Mapelli in Costiera AmalfitanaI neo-sposi Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi, rispettivamente la nipote della Regina Elisabetta e il c ...Matrimonio a sorpresa e luna di miele top secret. Almeno fino ad oggi. Un mese dopo il sì nella Royal Chapel of All Saints, lo scorso 17 luglio, Beatrice York e il marito Edoardo Mapelli Mozzi hanno s ...