Pikachu protagonista di un bizzarro video musicale giapponese! (Di lunedì 31 agosto 2020) Nel 2016, il comico Pikotaro ha pubblicato un video che è diventato virale con la sua canzone "PPAP". All'inizio di quest'anno, ha pubblicato una canzone per incoraggiare le persone a lavarsi le mani. Ora è tornato, e questa volta ha come special guest proprio Pikachu!La nuova canzone si chiama "Pikataro and Pikotaro" (Pika to Piko in giapponese). In gran parte, Pikotaro traduce una serie di parole dette da Pikachu in inglese. Il video com'era ovvio è diventato virale sul web e ha fatto il giro dei social."Volevamo creare qualcosa di speciale che facesse sorridere tutti e divertirsi a casa mentre le persone in tutto il mondo stanno restando in casa quest'estate", afferma la descrizione ufficiale di YouTube del video.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #Pikachu protagonista di un video musicale giapponese. -

Ultime Notizie dalla rete : Pikachu protagonista Pikachu protagonista di un bizzarro video musicale giapponese! Eurogamer.it Pokémon Esplorazioni: l'evoluzione di Pikachu genera un simpatico colpo di scena

Nelle scorse settimane era apparsa in rete la sinossi riguardante uno dei prossimi episodio di Pokémon Esplorazioni dove era stato riportato che un Pikachu si sarebbe evoluto in Raichu, e i fan hanno ...

Pokémon: il modulo di registrazione matrimonio di Pikachu

È stato un mese impegnativo per Pikachu. Dopo essere stato protagonista dei chiusini Pokémon a Tokyo, ora il mostro tascabile più amato è pronto ad aiutare i fan a impegnarsi l’un l’altra in amore, co ...

Nelle scorse settimane era apparsa in rete la sinossi riguardante uno dei prossimi episodio di Pokémon Esplorazioni dove era stato riportato che un Pikachu si sarebbe evoluto in Raichu, e i fan hanno ...È stato un mese impegnativo per Pikachu. Dopo essere stato protagonista dei chiusini Pokémon a Tokyo, ora il mostro tascabile più amato è pronto ad aiutare i fan a impegnarsi l’un l’altra in amore, co ...