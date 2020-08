Per Zingaretti il PD è «quella parte che vuole cambiare l’Italia» (Di lunedì 31 agosto 2020) «La forza credibile più alternativa alle destre e ai populismi». Così Zingaretti definisce il PD in vista del referendum e delle elezioni regionali. Solamente il voto al PD può fermare destre e populismi in Italia, come sostiene Zingaretti sul suo profilo Facebook, specificando che gli italiani hanno come strumento solo il voto in questo senso. LEGGI ANCHE >>> La storia dell’ex leghista, omonimo di Salvini, con la lista esclusa dalla corsa alle Regionali in Toscana PD unito contro Lega e 5 Stelle Zingaretti ha voluto sottolineare come il Partito Democratico sia il solo «che ha presentato liste e costruito alleanze ovunque» e il solo in grado di combattere le destre e i populismi. L’appello agli italiani è cristallino: «Chi vuole ... Leggi su giornalettismo

