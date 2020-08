Messi Barcellona, si ricorre alle vie legali: Juve all’orizzonte? (Di lunedì 31 agosto 2020) Messi Barcellona – Leo Messi sembrerebbe essere finito nell’occhio del ciclone. Dopo la decisione presa sul suo futuro “la Pulce” sarebbe conteso da diversi club europei, con la girandola di voci che non si ferma. Il calciatore argentino adesso potrebbe ricorrere alle vie legali dopo la decisione dei blaugrana di non liberarlo a parametro zero. Juve all’orizzonte? Messi Barcellona, si ricorre alle vie legali: Juve all’orizzonte? Il giornalista della BBC, Guilleme Ballague, ha parlato della situazione Messi anche in ottica bianconera sottolineando come la dirigenza capitanata da Agnelli sia sulle tracce ... Leggi su juvedipendenza

