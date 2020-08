Maltempo: grandinata a Cagliari, strade allagate, auto bloccate e disagi [VIDEO] (Di lunedì 31 agosto 2020) strade allagate, tombini saltati, alberi pericolanti: è questo il bilancio dell’ondata di Maltempo che si e’ abbattuta questa mattina sul Cagliaritano che sta ancora creando disagi. Un improvviso e violento acquazzone, misto a grandinata, nel giro di breve tempo ha provocato non pochi problemi soprattutto in citta’. Saltati in diverse zone i chiusini delle fognature e alcune strade si sono allagate. Piena d’acqua nella centralissima viale Diaz, dove diverse auto sono rimaste bloccate, in viale Merello, e soprattutto la zona di Pirri che come sempre si e’ riempita d’acqua. Problemi anche in via della Pineta dove si e’ registrato anche il cedimento del manto ... Leggi su meteoweb.eu

