Le amiche fanno una colletta per Giulia: servono oltre 100 mila euro per le cure a Innsbruck (Di lunedì 31 agosto 2020) Giulia Centonze, 23enne di Reggio Emilia, è finita in “stato di minima coscienza”. E le amiche organizzano una raccolta fondi per sostenere le costose spese che le consentirebbero il trasferimento a Innsbruck. REGGIO EMILIA – Giulia Centonze è una giovane ragazza di 23 anni la cui vita è cambiata quando lo scorso anno, a causa di un incidente d’auto, è finita in stato di “minima coscienza”. La clinica di Innsbruck La famiglia Centonze ha sottoposto il caso di Giulia a una clinica privata in Austria, a Innsbruck, che ha ipotizzato la “possibilità di fare dei piccoli passi avanti“. La struttura si è detta disponibile a prenderla in carico. Il problema è il costo del ... Leggi su newsmondo

«Eravamo sedute sui gradini fuori dalla gelateria. Stavamo salutando un’amica che doveva partire per le vacanze, quando questa ragazza che conosciamo solo di vista si è avvicinata. Aveva bevuto, si ve ...

