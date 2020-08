L’azzurro Italia torna a far sorridere El Shaarawy: “Orgoglioso ed entusiasta di ricominciare” (Di lunedì 31 agosto 2020) Era dato per scontento e desideroso di tornare in Italia. Adesso, Stephan El Shaarawy è stato accontentato. Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha deciso di convocarlo per gli impegni degli azzurri in Nations League riportando l'esterno offensivo in Patria. Dal canto suo, l'ex Milan e Roma ha mostrato tutta la propria gioia con un messaggio sui social.El Shaaraw: riecco il sorrisocaption id="attachment 1014695" align="alignnone" width="443" El Shaarawy (Instagram)/captionDopo il primo giorno in Nazionale, con tanto di allenamento agli ordini del ct Mancini, Stephan El Shaarawy si mostra felice, con una serenità che da tempo gli mancava. Complice la nostalgia di casa e la voglia di tornare in Patria dopo la decisione di andare in Cina, ecco l'esterno offensivo sfoggiare su ... Leggi su itasportpress

