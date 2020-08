La Vita in Diretta, Delogu a sorpresa: “Non so se andremo in onda” (Di lunedì 31 agosto 2020) Andrea Delogu, presentatrice della Vita in Diretta, nel corso della puntata di oggi ha annunciato la possibilità di non andare in onda nei prossimi giorni La Vita in Diretta potrebbe non andare in onda nei prossimi giorni. Ad annunciarlo proprio la presentatrice Andrea Delogu, che oggi ha ospitato Pierluigi Diaco di Io e Te. La puntata del contenitore su Rai1, è andata in onda oggi più presto del solito, proprio a causa della momentanea cancellazione del programma di Diaco. La donna ha fatto intervenire nel suo studio il presentatore – via skype – il quale ha rassicurato gli spettatori di essere negativo al covid dopo il tampone, e che tutta la sua squadra è stata testata ed è in attesa dei risultati. In chiusura l’annuncio della ... Leggi su bloglive

