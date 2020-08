Incontro ravvicinato con lo squalo: “Sconvolgente” – VIDEO (Di lunedì 31 agosto 2020) Attimi di sorpresa (e terrore) per una donna che si è trovata faccia a faccia con uno squalo lungo 7 metri e mezzo al largo della costa scozzese. Chloe Marie Wilson, di Newcastle, in Inghilterra, si è lasciata ispirare dagli squali elefante che si è trovata di fronte mentre era al largo dell’isola di Coll … L'articolo Incontro ravvicinato con lo squalo: “Sconvolgente” – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Attimi di sorpresa (e terrore) per una donna che si è trovata faccia a faccia con uno squalo lungo 7 metri e mezzo al largo della costa scozzese. Chloe Marie Wilson, di Newcastle, in Inghilterra, si ...

