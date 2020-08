In Giappone Shinzo Abe lascia e parte la corsa per la successione (Di lunedì 31 agosto 2020) Qualche giorno dopo l'annuncio a sorpresa delle dimissioni del primo ministro Giapponese Shinzo Abe, ufficialmente per "motivi di salute", è partita la corsa per la successione con i primi candidati che si sono fatti avanti nel Partito Liberal democratico (PLD) per prendere il suo posto. Tra i favoriti figurano l'attuale ministro della Difesa, Taro Kono, 57 anni e il potente segretario generale di gabinetto, Yoshihide Suga, 71 anni: "Non farò commenti sull'elezione del capo del partito qui - ha tagliato corto il capo di gabinetto Suga - chiunque esso sia, il potere attuale farà tutto il possibile da qui alla formazione del nuovo governo per lottare contro il coronavirus e proteggere la vita dei cittadini".Al potere da fine 2012, Abe, 65 anni, ha annunciato venerdì 28 agosto le sue dimissioni, ... Leggi su ilfogliettone

