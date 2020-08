I tentacoli di Arcuri. Non solo Commissario Covid: con InvItalia gestisce tutto (Di lunedì 31 agosto 2020) Ma quante cose fa Domenico Arcuri? Quanti interessi ha? Più che di mani, sembra dotato di tentacoli. Già, perché arriva dappertutto. Vi dice niente InvItalia? L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, è guidata da 13 anni proprio da Domenico Arcuri. Azionista unico, il Tesoro. Questo strumento era nato nel 1999 come Sviluppo Italia, sotto il governo di Massimo D’Alema. Negli anni, però, InvItalia si è molto allargata, così come Arcuri. L’ultimo arrivo nella “galassia” è il Fondo per ripatrimonializzare le piccole e medie imprese colpite dal Covid. Il premier Giuseppe Conte, infatti, ha riconfermato ... Leggi su ilparagone

