Grande Fratello Vip, presente anche Cecilia Capriotti: non c’è l’ufficialità (Di lunedì 31 agosto 2020) Cecilia Capriotti potrebbe essere la nuova concorrente del Grande Fratello Vip, ma al momento non ci sarebbe ancora l’ufficialità Tutto pronto anche per la nuova stagione del Grande Fratello Vip 5. Ci sarebbero nuovi rumors per quanto riguarda la partecipazione di Cecilia Capriotti al nuovo format. Così su Novella 2000 Roberto Alessi ha svelato che … L'articolo Grande Fratello Vip, presente anche Cecilia Capriotti: non c’è l’ufficialità è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

GrandeFratello : Dal cuore della musica... al cuore di Grande Fratello! ?? Elisabetta Gregoraci è ufficialmente una concorrente di… - trash_italiano : Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Live - Non è la d'Urso. - ItaliaViva : Qualcuno nel governo fa confusione tra realtà e il Grande Fratello, ma bisogna studiare, per evitare di confondere… - simosimotw : @rami_piu_smocci @LaPrimaManina Roberto Dia di Alcamo (TP) 35mila a spese nostre Il fratello Giuseppe Dia lavora c… - DavideSturato : @zani_greta No, fammi capire: '2020, esiste ancora Ballando con le stelle' e condividi il post dell'autore del Gran… -