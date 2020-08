Giuseppe Rossi ha segnato due anni dopo l’ultima volta (VIDEO) (Di lunedì 31 agosto 2020) I tanti infortuni l’hanno limitato, ma le qualità tecniche sono rimaste intatte. Giuseppe Rossi è tornato a segnare, due anni dopo l’ultima volta. L’attaccante è ripartito dalla MLS e gioca nel Real Salt Lake. Ieri ha trovato la sua prima rete americana contro i Portland Timbers, nell’incontro finito 4-4 lui ha segnato il momentaneo 3-4. Stop di destro e conclusione di sinistro, girandosi in un fazzoletto in area di rigore, per tornare ad esultare in bello stile. A 2 anni di distanza dall’ultima volta, Pepito Rossi torna al gol Prima rete per lui in #MLS nel pirotecnico 4-4 tra Portland e Real Salt Lake #DAZN pic.twitter.com/54C1WigKzW — DAZN Italia (@DAZN IT) August 30, ... Leggi su ilnapolista

