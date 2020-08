Giro: Campidoglio è Titanic che affonda (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma – “Il Campidoglio e’ ormai il Titanic che affonda mentre l’orchestrina suona “Bye bye Virginia”. Con le dimissioni dei presidenti delle due commissioni capitoline piu’ importanti della Capitale, Bilancio e Urbanistica, la sindaca Raggi e la sua maggioranza perdono per strada altri pezzi quando mancano solo sei mesi al voto per le comunali. Non sarebbe per la Raggi, ma soprattutto per i romani, piu’ dignitoso presentarsi all’appuntamento con un Commissario prefettizio che sappia mettere le mani in questo disastro annunciato?”. Cosi’ in una nota il senatore di Forza Italia Francesco Giro. Leggi su romadailynews

Fajelamulta : RT @KubanoBA: Fatto in un giro in centeo. Non posso credere che continuano con le opere di pavimetazione. Hanno avuto 4 mesi e ancora non s… - KubanoBA : Fatto in un giro in centeo. Non posso credere che continuano con le opere di pavimetazione. Hanno avuto 4 mesi e an… - alfredotec6 : @EugenioCardi @virginiaraggi @PLRomaCapitale Si La monnezza la butta in giro il Campidoglio mica la merda di gente… -

L'attore e la moglie Antonella Liuzzi si sono sposati lo scorso 18 luglio a Roma. Sabato 29 agosto la coppia ha potuto festeggiare in una masseria a Polignano a Mare Un video che sta girando sui socia ...

Il timore di venire commissariata. Il sospetto, forse, di un’intesa tra grillini - non tutti la amano, come si sa - e dem per superare la sua candidatura su cui lei ha forzato prendendo in contropiede ...

