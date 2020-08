Giappone, produzione industriale in forte crescita e sopra attese a luglio (Di lunedì 31 agosto 2020) (Teleborsa) – E’ volata la produzione delle fabbriche Giapponesi a luglio. Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell’Industria Giapponese (METI), l’indice destagionalizzato della produzione industriale dovrebbe esser salito dell’8% dopo il +1,9% registrato a giugno. Il dato appare ben al di sopra delle attese che indicavano un +5,8%. Le previsioni per i due mesi successivi evidenziano un progressivo rallentamento della crescita: quella ad un mese (agosto) un aumento del 4% e quella a due mesi (settembre) una crescita dell’1,9%. Su base annua il dato non destagionalizzato della produzione è indicato ancora in contrazione pari ... Leggi su quifinanza

PaoloLuraschi : •Lunedì 31 agosto -Giappone:produzione industriale luglio -Giappone:vendite al dettaglio luglio -Cina:direttori ag… - Andreacocco87 : Domani siamo carichi di appuntamenti. ?? Si inizia stanotte con la produzione industriale ?? del Giappone ???? - DrPianale : La produzione della #Honda #Civic tornerà in Giappone - D8e3b8 : In Giappone causa covid sono aumentati gli acquisti on-Line le banche subissate di richieste di carte di credito ta… -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone produzione Giappone, produzione industriale in forte crescita e sopra attese a luglio Il Messaggero Le Borse di oggi, 31 agosto. Listini visti in rialzo, Warren Buffett scommette 6 miliardi sul Giappone

MILANO - Si aspetta una riapertura positiva per i listini azionari occidentali, a giudicare dai future sia sull'Europa che su Wall Street. La Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo, grazie al rally di Wal ...

Mercati asiatici sui massimi degli ultimi 29 mesi, balzo del Pmi servizi cinese

Mercati asiatici sui massimi degli ultimi 29 mesi. L'indice Nikkei della Borsa di Tokyo, sceso venerdì scorso dopo che le dimissioni del primo ministro, Shinzo Abe, hanno suscitato dubbi sulle future ...

MILANO - Si aspetta una riapertura positiva per i listini azionari occidentali, a giudicare dai future sia sull'Europa che su Wall Street. La Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo, grazie al rally di Wal ...Mercati asiatici sui massimi degli ultimi 29 mesi. L'indice Nikkei della Borsa di Tokyo, sceso venerdì scorso dopo che le dimissioni del primo ministro, Shinzo Abe, hanno suscitato dubbi sulle future ...