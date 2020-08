Gerardo Greco new entry della squadra di La7: l'annuncio del direttore Andrea Salerno (Di lunedì 31 agosto 2020) Gerardo Greco è una new entry della squadra di La7. Il giornalista, ex volto di Agorà ed ex direttore del tiggì di Rete 4, arriva come consulente dei programmi di informazione del day-time. "Darà un contributo ideativo, sarà autore ma comparirà anche in video", ha specificato il direttore Andrea Salerno in un'intervista rilasciata a Renato Franco sulle pagine del Corriere della Sera. Greco comparirà anche in video all'interno. Dove? Sicuramente all'interno del nuovo programma "di taglio giornalistico" condotto da Myrta Merlino, che andrà in onda la domenica pomeriggio. Assieme a loro è prevista anche la presenza del vignettista ... Leggi su blogo

Gerardo Greco è una new entry della squadra di La7. Il giornalista, ex volto di Agorà ed ex direttore del tiggì di Rete 4, arriva come ...

Una delle principali novità della nuova stagione TV 2020/2021 è che anche La7 avrà accesa la sua domenica pomeriggio. E' in arrivo – come annunciato da Myrta Merlino giorni fa – un nuovo programma di ...

