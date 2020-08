Donna Imma in lutto | “Dal cielo mamma e papà fanno il tifo per me”

Donna Imma in lutto: “Dal cielo mamma e papà fanno il tifo per me” (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Antonio Abate (Na) – Villa Sonrisa, simbolo di divertimento, feste in famiglia e spirito di appartenenza è in lutto. Un vuoto incolmabile quello di Imma Polese che, solo pochi giorni fa ha abbracciato per l’ultima volta la madre Rita Greco, vittima del coronavirus. Donna Imma, dopo giorni di silenzio, ovattata nell’affetto dei suoi cari, ha deciso di condividere una foto in cui guarda con ammirazione la madre e ha aggiunto parole ricche di commozione: “La mia bellissima mamma non ce l’ha fatta. Ho un vuoto incolmabile nel cuore, spezzato da un’assenza pesante come un macigno. Mi mancheranno la sua forza, il suo sorriso, i suoi occhi verdi, la sua riservatezza. Se n’è andata via la mia costante ispirazione, il ... Leggi su anteprima24

