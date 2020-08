“Don Enrico affitta la chiesa ai musulmani, la trasformano in moschea”: succede a Bugliano, che non esiste (Di lunedì 31 agosto 2020) Ancora una volta commenti come “stiamo toccando il fondo”, “vergogna” e condivisioni compulsive dimostrano l’assenza totale di spirito critico da parte di un certo tipo di pubblico. Parliamo nuovamente di Bugliano, e a questo giro il protagonista è Don Enrico che “affitta la chiesa ai musulmani” i quali la “trasformano in una moschea”. Il post è comparso sia sulla pagina Facebook del Comune di Bugliano che sul blog correlato. “Speravo che dopo il lockdown la chiesa di Santa Gisella tornasse gremita di fedeli“- racconta tristemente Don Enrico parroco di Bugliano (PI) – “Purtroppo, nonostante tutti volessero ... Leggi su bufale

Noovyis : (“Don Enrico affitta la chiesa ai musulmani, la trasformano in moschea”: succede a Bugliano, che non esiste) Playh… - artistasacro : RT @CBugliano: ?? DON ENRICO AFFITTA LA CHIESA AI MUSULMANI E LA TRASFORMANO IN MOSCHEA Per contenere gli alti costi della chiesa di San Te… - gechson : @CBugliano Don Enrico, un imam che non ce l’ha fatta - papel61 : RT @CBugliano: ?? DON ENRICO AFFITTA LA CHIESA AI MUSULMANI E LA TRASFORMANO IN MOSCHEA Per contenere gli alti costi della chiesa di San Te… - Tranviereincaz1 : RT @CBugliano: ?? DON ENRICO AFFITTA LA CHIESA AI MUSULMANI E LA TRASFORMANO IN MOSCHEA Per contenere gli alti costi della chiesa di San Te… -

Ultime Notizie dalla rete : “Don Enrico Vittorio Brumotti: "Io, aggredito dagli spacciatori: dietro di loro ho visto la 'ndrangheta" Corriere della Sera