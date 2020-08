Davide Lacerenza Gintoneria chiusa, licenza sospesa: droga, assembramenti e rissa (Di lunedì 31 agosto 2020) Il questore di Milano Sergio Bracco ha disposto la chiusura de “La Gintoneria”, noto locale lombardo di proprietà dell’imprenditore Davide Lacerenza. Una disposizione arrivata dopo le segnalazioni degli ultimi due mesi a proposito della presenza di spaccio di droga all’interno del bar. La decisione tiene conto però anche di diversi assembramenti potenzialmente pericolosi per il contagio da Covid. ‘Fanpage’ parla anche di una rissa, avvenuta il 2 luglio, che ha visto coinvolti due addetti alla sicurezza, oltre che un passante. I tre hanno avuto un’accesa discussione poi degenerata. Uno degli uomini, dopo essere stato ripetutamente spintonato, è finito a terra. leggi anche l’articolo ... Leggi su urbanpost

Dopo diverse segnalazioni arrivate su attività illecite all'interno dei locali, come lo spaccio di droga e l'assembramento di persone, il questore di Milano Sergio Bracco ha disposto il decreto di sos ...Si tratta di un provvedimento preso nell'ambito dell'attività di prevenzione e controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici svolta dalla polizia di Stato per contrastare i fenomeni di c ...