David Silva: "Ho scelto la Real Sociedad, ma avevo ricevuto grandi offerte" (Di lunedì 31 agosto 2020) ROMA - " Ho ricevuto grandi offerte a dire il vero, da ogni parte, ma ho scelto la Real Sociedad" . David Silva torna sul suo trasferimento alla Real Sociedad dopo che è sfumato il suo approdo alla ... Leggi su corrieredellosport

David Silva: "Alla Real per lo stile di gioco" Dopo la trattativa sfumata con la Lazio, David Silva è tornato a parlare della scelta di vestire la maglia della Real Sociedad. "Ho avuto tante offerte ...Conferenza stampa di presentazione per lo spagnolo in uscita dal Manchester City e a un passo dalla Lazio: “Ho scelto questa squadra per lo stile di gioco” ...