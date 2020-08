Contagi in calo in Italia: scendono sotto ai mille. Sei i decessi (Di lunedì 31 agosto 2020) Prosegue il calo dei Contagi da coronavirus in Italia, che scendono sotto i mille. L’incremento delle ultime 24 ore è stato di 996, rispetto ai 1.365 di ieri. Sale, invece, il numero delle vittime, sei in un giorno (ieri erano quattro), per un numero complessivo di 35.483 morti. E’ quanto emerge dai dati del ministero della Salute.Nuova impennata di Contagi in Sardegna, dopo il calo di ieri: nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 79 nuovi casi, 68 rilevati da screening e 11 da sospetto diagnostico. Il dato è comprensivo di alcuni casi rilevati negli ultimi tre giorni e non ancora computati. Il numero complessivo di casi di positività al Covid-19 dall’inizio ... Leggi su huffingtonpost

Agenzia_Ansa : Lieve calo dei contagi da #Coronavirus in Italia: sono 1.444 (contro i 1.462 di ieri). Una sola vittima dopo le 9 d… - rtl1025 : ?? Prosegue il calo dei contagi da #coronavirus in Italia, che scendono sotto i mille. L'incremento delle ultime 24… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, contagi ancora in calo: sono 878, quattro le vittime #ANSA - MarcoToth4 : Calo di contagi #Covid in Usa Germania Spagna - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Prosegue il calo dei contagi da #coronavirus in Italia, che scendono sotto i mille. L'incremento delle ultime 24 ore è stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi calo coronavirus-italia-news-ultime-notizie-aggiornamenti-31-agosto Il Sole 24 ORE Coronavirus, in calo i nuovi positivi: 54 in provincia, 30 in città

In sostanza cala il rapporto positivi/tamponi ... Cremona segna +3 mentre Lodi, Pavia e Sondrio sono a più uno. Zero nuovi contagi nel Mantovano.

Coronavirus, in Italia 996 contagi e 6 morti nelle ultime 24 ore

Prosegue il calo dei contagi da coronavirus in Italia, che scendono sotto i mille. L’incremento delle ultime 24 ore è stato di 996, rispetto ai 1.365 di ieri. Sale, invece, il numero delle vittime, se ...

In sostanza cala il rapporto positivi/tamponi ... Cremona segna +3 mentre Lodi, Pavia e Sondrio sono a più uno. Zero nuovi contagi nel Mantovano.Prosegue il calo dei contagi da coronavirus in Italia, che scendono sotto i mille. L’incremento delle ultime 24 ore è stato di 996, rispetto ai 1.365 di ieri. Sale, invece, il numero delle vittime, se ...