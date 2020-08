Concorso per infermieri rinviato causa Covid. Previste 17mila presenze, si studiano prove 'a distanza' (Di lunedì 31 agosto 2020) E' stata rinviata la prova scritta del maxi Concorso regionale per gli infermieri, in programma dal 7 all'11 settembre alla Fiera del Levante a Bari. Regione Puglia e Asl Bari - azienda capofila per ... Leggi su foggiatoday

OfficialASRoma : ?? Ultimo giorno per registrarsi al nostro concorso per vincere una maglia home 2020-21 in versione Vapor autografata! ?? #ASRoma - micheleemiliano : È stata rinviata la prova scritta del maxi concorso regionale per gli infermieri, in programma dal 7 all’11 settemb… - ItalianNavy : 'Un mare' di opportunità con la #MarinaMilitare! Pubblicato il bando di concorso per Volontari in Ferma Prefissata… - eleprivate : @_Blackmount_ @GassaDAmante Per me è un concorso di colpa. - carmenesposito8 : dei #mmg #medicidibase #medicodifamiglia. Inutile sottolineare che molti fanno il loro dovere, ma privilegi a gogò:… -