Chi rispetta il distanziamento sociale è più intelligente: lo dice la scienza (Di lunedì 31 agosto 2020) rispettare il distanziamento sociale (e l’obbligo di indossare la mascherina) non solo evita la diffusione del virus, ma è anche sintomo di intelligenza. Non ci credete? Secondo un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, la memoria a lungo termine si rapporta con la propensione a rispettare la distanza di sicurezza. Lo … L'articolo Chi rispetta il distanziamento sociale è più intelligente: lo dice la scienza Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

