Chadwick Boseman, Harrison Ford ricorda l'attore: "Era un eroe anche nella vita reale" (Di martedì 1 settembre 2020) Harrison Ford ha voluto ricordare con affetto Chadwick Boseman, attore con cui ha girato il film 42, sostenendo che era un vero eroe. Harrison Ford ha voluto ricordare con affetto il collega Chadwick Boseman, con cui aveva girato il film 42, sostenendo che nella vita reale era un vero eroe, all'altezza di quelli che ha interpretato sul set. La star del cinema ha rilasciato un comunicato a The Hollywood Reporter in cui loda le caratteristiche che rendevano il protagonista di Black Panther una persona unica e indimenticabile. Harrison Ford ha dichiarato: "Chadwick ... Leggi su movieplayer

MarvelNewsIT : Abbiamo il cuore spezzato, i nostri pensieri vanno alla famiglia di Chadwick Boseman. La tua eredità vivrà per semp… - SkyTG24 : Chadwick Boseman, per il regista di “Black Panther”: “Era uno spettacolo pirotecnico” - chetempochefa : “Chadwick Boseman è stata una luce brillante, una fonte di ispirazione per tanti giovani di colore che hanno avuto… - NicoEsp72 : RT @lucarallo: “DEAD IS NOT THE END” #POPscreen omaggia Chadwick Boseman, star di #BlackPanther e primo supereroe #Marvel afroamericano,… - Brandtopia_it : RT @lucarallo: “DEAD IS NOT THE END” #POPscreen omaggia Chadwick Boseman, star di #BlackPanther e primo supereroe #Marvel afroamericano,… -