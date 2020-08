CdS - Ansia in ritiro, c'è un positivo al Covid-19 in un albergo di Castel di Sangro! Effettuati altri 7 tamponi (Di lunedì 31 agosto 2020) Ansia a Castel di Sangro per un caso di positività al Covid-19 in una delle strutture alberghiere del paese. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : CdS Ansia CdS - Ansia in ritiro, c'è un positivo al Covid-19 in un albergo di Castel di Sangro! Effettuati... Tutto Napoli CDS - Papastathopoulos in contatto con Gattuso, il Napoli pensa al difensore greco

Come riportato dal Corriere dello Sport, temendo un epilogo negativo per Gabriel, il Napoli già da giorni pensa a Sokratis Papastathopoulos, 32enne ieri papà per la terza volta ed ex compagno di Gattu ...

MERCATO - CdS: Napoli, affare Gabriel definito con il Lille, ma prima va ceduto Koulibaly

Definito anche il prezzo, 25 milioni, si chiude quando andrà via il senegalese anche se alcune voci sull'Arsenal stanno alimentando piccolissimi stati d'ansia, riporta il Corriere dello Sport.

