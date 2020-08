Caprese di acciughe marinate: mare e terra in tavola! (Di lunedì 31 agosto 2020) Siete alla ricerca di una ricetta a base di pesce, semplice da fare e che sia allo stesso super gustosa? Ecco tutti gli ingredienti che vi serviranno e i passaggi per poter preparare una Caprese di acciughe marinate. Ingredienti per fare una Caprese di acciughe marinate vi serviranno: 1 litro di acqua 600 grammi di acciughe 20 ml di aceto di vino bianco 4 pomodori rossi. Per marinare le acciughe, avrete bisogno di: 60 ml di olio extravergine di oliva 2 cipollotti 1 arancia meglio se biologica (vi servirà solo la sua buccia) Uno spicchio di aglio Un limone meglio se biologico (vi servirà sia il suo succo sia la sua buccia) Un po’ di origano essiccato Qualche rametto di timo fresco Qualche rametto di rosmarino fresco Q.b. di sale fino ... Leggi su pianetadonne.blog

