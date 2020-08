Brescia, idea Frabotta: chiesto il prestito alla Juventus (Di lunedì 31 agosto 2020) Frabotta è finito nel mirino del Brescia. Il giovane esterno della Juventus piace alle Rondinelle, che hanno chiesto il prestito Gianluca Frabotta, esterno sinistro della Juventus Under 23 che ha fatto il suo esordio da titolare contro la Roma in prima squadra, è finito nel mirino del Brescia. Come riportato da Sky Sport, il club lombardo ha puntato i riflettori sul giovane bianconero. Il club di Cellino avrebbe avanzato la richiesta di prestito alla Juve: vorrebbero il giovane per la prossima stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

TUTTOB1 : Il Centro: 'Pescara, Valdifiori a un passo. Piace Martella del Brescia. Idea Portanova' - Fratm_ : @Matt00019 @Maicuntent1986 @TonyHuncho01 @DiMarzio Penso, non ne ho idea. Sicuramente tonali era in Sardegna con al… - ManuFilippone95 : RT @cumdivido: #Milan #Tonali l'idea di provare a prendere il centrocampista del #brescia é nata già nel periodo in cui #Rangnick era in or… - chriatta : @EnricoTurcato Non penso sia una sua colpa o un demerito aver cominciato la carriera da Professionista nel Brescia.… - cumdivido : #Milan #Tonali l'idea di provare a prendere il centrocampista del #brescia é nata già nel periodo in cui #Rangnick… -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia idea Brescia, idea Iemmello per rinforzare l’attacco: le ultime Calcio News 24 Lina Wertmuller: "Parlo con mio marito, anche se non c’è più E dormo poco"

Travolta da un insolito destino, quello di essere la prima donna al mondo candidata a un Oscar come miglior regista. Dopo di lei, solo altre tre donne al mondo ci riusciranno. Il caschetto di capelli ...

Scuole calcio, Lodigiano primo della classe

Le statistiche pubblicate dal comitato regionale lombardo mettono la nostra provincia addirittura davanti a realtà trainanti come Bergamo e Brescia Lodigiano... “pan e balòn”. Ma di qualità. Viene da ...

Travolta da un insolito destino, quello di essere la prima donna al mondo candidata a un Oscar come miglior regista. Dopo di lei, solo altre tre donne al mondo ci riusciranno. Il caschetto di capelli ...Le statistiche pubblicate dal comitato regionale lombardo mettono la nostra provincia addirittura davanti a realtà trainanti come Bergamo e Brescia Lodigiano... “pan e balòn”. Ma di qualità. Viene da ...