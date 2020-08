Bordoni: nonostante parere Tar Comune sfratta Lazio Nuoto (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma – “Lazio Nuoto sotto sfratto. Il Campidoglio ha deciso di precludere l’uso dell’impianto della Garbatella alla societa’ Polisportiva nonostante un parere favorevole del Tar riguardo l’annullamento della gara di affidamento. Gestita per diversi anni dalla Lazio, la piscina di viale Giustiniano Imperatore e’ stata riassegnata ad un’altra societa’ penalizzando cosi’ per ragioni squisitamente economiche un’offerta tecnico-sportiva di comprovata eccellenza, testimoniata, tra l’altro, dalle vittorie dei pluripremiati atleti biancocelesti.” “La diffida in pieno agosto e lo sfratto entro i primi di settembre da parte del Comune dimostra solo che si vuole procedere a tappe forzate per far desistere la ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Bordoni nonostante Bordoni: nonostante parere Tar Comune sfratta Lazio Nuoto RomaDailyNews Bordoni (Lega): M5S fa strage di Aree gioco nella Capitale, abbandono totale a Mezzocammino

“La municipale chiude tutte le Aree ludiche nei parchi di Mezzocammino nel IX Municipio per mancanza di manutenzione. I 5 stelle non riescono a programmare gli interventi così i giochi lasciati al det ...

X Municipio, Bordoni (Lega): “Degrado nei parchi, vergogna senza fine”

“X Municipio, degrado urbano e bivacchi abusivi nei parchi del lungomare di Ostia. Nonostante le ripetute segnalazioni da parte nostra la vergogna continua; il problema degli accampamenti a piazza Gas ...

