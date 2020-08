Battiti Live, Elisabetta Gregoraci risplende sul palco con un look scintillante (Di lunedì 31 agosto 2020) Ultima puntata per Battiti Live, con una serata all’insegna del divertimento e, ovviamente, della musica: nella fantastica location del Castello Aragonese di Otranto il palco si è animato con le note dei brani più ballati e cantati dell’estate. Alla conduzione, anche per l’appuntamento conclusivo, Alan Palmieri e la splendida Elisabetta Gregoraci, la vera protagonista della kermesse musicale. Anche questa volta la conduttrice ha incantato con il suo look scintillante e la sua verve, conquistando il pubblico. Elisabetta non ha sbagliato un colpo: dopo aver esordito con un miniabito a fiori, stregato tutti con il lungo in blu, affascinato con il look glamour e il total white, ha attirato tutti gli ... Leggi su dilei

