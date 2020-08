Almamegretta, il 23 ottobre esce “Sanacore” versione remaster (Di lunedì 31 agosto 2020) A 25 anni dal grande successo, gli Almamegretta pubblicano la versione remasterizzata di “Sanacore”. Leggi l’articolo per scoprire con noi di che si tratta. Per festeggiare i 25 anni dalla pubblicazione dell’album “SANACORE”, la storica band napoletana ha preparato una sorpresa per i fan. Il 23 ottobre infatti esce il remaster di questo indimenticabile disco. Oramai pietra miliare della loro storia e della nostra musica. Con due singoli inediti ritrovati nell’archivio, il disco sarà una bomba letteralmente. Per l’occasione sono presenti anche i testi delle canzoni e le foto inedite delle sessioni in studio e a Procida del 1994. “SANACORE” in versione remaster ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

