Adele, look giamaicano con polemiche social: «Questa è appropriazione culturale» (Di lunedì 31 agosto 2020) Un tributo alla Giamaica, che però ha spaccato i social. Il look con cui la popstar Adele si è presentata in occasione del celebre carnevale londinese di Notting Hill, non è piaciuto a molti utenti del web. La foto sta facendo il giro del mondo. Ma la polemica è legata all’appropriazione culturale. Di solito, quando una donna bianca indossa una pettinatura tradizionalmente associata alle donne nere, come le treccine o i nodi Batu, si parla di appropriazione culturale non solo perché si sta effettivamente appropriando una parte integrante di una determinata tradizione, ma anche perché, per centinaia di anni e ancora oggi, le donne nere sono state e sono derise e offese per le loro acconciature, spesso definite «non ... Leggi su newscronaca.myblog

