Viminale, subito via 300 migranti dall' hotspot di Lampedusa (Di domenica 30 agosto 2020) AGI - Nelle prossime ore saranno portati via poco più di 300 migranti dall'hot spot di Lampedusa, ha annunciato il Viminale. "Per ridurre il sovraffollamento dell'hotspot di Lampedusa", ha fatto sapere il ministero dell'Interno, "in nottata arriverà sull'isola la nave Dattilo della Guardia costiera che imbarcherà domani mattina 200 migranti". E "la prefettura di Agrigento ha già disposto per questa sera il trasferimento di 128 migranti con le motovedette della Guardia di finanza e della Guardia costiera, dopo l'esito negativo del tampone", rende noto il Viminale che, sottolinea, "segue con estrema attenzione la grave situazione legata allo sbarco di circa 400 migranti la scorsa notte a ... Leggi su agi

