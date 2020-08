Usa, scontri a Portland: ucciso un uomo a colpi di pistola – Video (Di domenica 30 agosto 2020) Un uomo è stato ucciso durante una sparatoria a Portland, vicino alla zona in cui erano in corso scontri tra manifestanti a favore a Donald Trump e sostenitori del movimento Black lives matter. La dinamica dei fatti è ancora da chiarire, così come il possibile legame con le manifestazioni in corso. Un Video che circola sui social media mostra un piccolo gruppo di persone fuori da quello che sembra essere un parcheggio. A un certo punto si sentono colpi di pistola e un uomo crolla a terra in mezzo alla strada. Secondo le autorità la vittima indossava un cappello con la scritta «Patriot Prayer» appartenente a un gruppo di estrema destra con sede proprio a Portland. August 30, 2020 ... Leggi su open.online

Una persona è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco a Portland, in Oregon, dove si sono scontrati per le strade i manifestanti di Black Lives Matter e i componenti di una grande carovana di sostenitori ...

