Us Open, Paire è il primo positivo al coronavirus: escluso dal torneo (Di domenica 30 agosto 2020) C'è il primo giocatore positivo nella bolla di New York che ha ospitato il torneo di Cincinnati e da lunedì 31 agosto sarà la sede degli Us Open, il secondo Slam stagionale dopo la cancellazione di ... Leggi su gazzetta

