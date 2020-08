Tromba d'aria. Due sorelle morte a Marina di Massa per albero caduto su tenda campeggio. Illesi i genitori (Di domenica 30 agosto 2020) Erano in vacanza con la famiglia in Toscana. Una bambina di 3 anni morta, deceduta anche la sorella 14enne ricoverata in terapia intensiva e l'altra sorella 19enne ferita in modo lieve, è... Leggi su ilmessaggero

Corriere : Verona, devastante tromba d'aria a Montecchia di Crosara: case scoperchiate - emergenzavvf : ?? #MassaCarrara #maltempo: una tromba d'aria ha interessato stamattina l'area costiera della provincia. A Massa Mar… - TgrVeneto : Nel vicentino case scoperchiate. Tromba d'aria sul Garda. Forti grandinate nel bellunese. Allerta arancione fino a… - lupetto030 : RT @scarabocchio88: Se quando piove si tromba. Quando c’è la tromba d’aria che si fa??? I grandi quesiti di Scarabocchio - rotatonda : RT @larenait: #Verona di nuovo sott'acqua: grandine e tromba d'aria in particolare a sud della città. Qui il video e i dettagli: https://t.… -