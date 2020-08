SBK Aragon, Redding: 'Volevo lottare per la vittoria, ma non avevo grip' (Di domenica 30 agosto 2020) Con la splendida vittoria conquistata in Gara 1 , qualcosa sembrava essere scattato per Scott Redding , che aveva faticato parecchio nelle Libere del venerdì. Una sensazione che sembrava essere stata ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

infoitsport : SBK 2020 Aragon risultati Superpole Race vince Jonhatan Rea. Classifica e orari diretta TV Gara2 - infoitsport : SBK Aragon, Bautista: “Siamo sulla strada per la vittoria” - infoitsport : SBK Aragon risultati e commento gare - infoitsport : SBK Aragon, Redding: “Volevo lottare per la vittoria, ma non avevo grip” - motosprint : #SBK #Aragon, #Redding: “Volevo lottare per la vittoria, ma non avevo grip” -