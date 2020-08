Petagna, negativo al terzo tampone: in arrivo a Castel di Sangro (Di domenica 30 agosto 2020) Andrea Petagna è risultato negativo anche al terzo tampone dopo la positività al Covid-19 del 20 agosto. Il nuovo attaccante del Napoli, come riporta Calciomercato. Leggi su tuttonapoli

ContropiedeA : Petagna negativo al terzo tampone - - tuttonapoli : Petagna negativo al terzo tampone: in arrivo a Castel di Sangro - RosarioSelo : RT @FrancescoRoma78: #Petagna negativo al terzo tampone. Forse già stasera arriva in ritiro a #CasteldiSangro #Napoli - Insignesta : RT @napoli_report: ??#Napoli, #Petagna negativo al terzo tampone: atteso nelle prossime ore a Castel di Sangro [@CiroTroise] - 1926_cri : RT @napoli_report: ??#Napoli, #Petagna negativo al terzo tampone: atteso nelle prossime ore a Castel di Sangro [@CiroTroise] -

Ultime Notizie dalla rete : Petagna negativo

Buone notizie per il Napoli e per Andrea Petagna, il giocatore di proprietà del Napoli è risultato negativo al terzo tampone Buone notizie per il Napoli. Andrea Petagna è risultato negativo anche al t ...Petagna negativo anche al terzo tampone dopo la positività al Covid-19 del 20 agosto. Giocatore atteso a Castel di Sangro Andrea Petagna è risultato negativo anche al terzo tampone, dopo quello del 20 ...