Per Renzi la scuola è la madre di tutte le battaglie. “E’ fondamentale che riparta con l’aiuto di tutti”. Ma test e tamponi per i prof dovrebbero essere obbligatori (Di domenica 30 agosto 2020) “Se la scuola ce la farà ad aprire per il 14 settembre? Ce la deve fare. C’è un aumento dei contagi, fisiologico, ma non dei morti. Bisogna conviverci. Il virus non sarà sconfitto per mesi e chi continua a vivere di paura non si rende conto che si rischia di morire di fame”. E’ quanto ha detto in un’intervista a La Stampa il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Alla domanda se la ministro Lucia Azzolina dovrà dimettersi “in caso di disastro”, Renzi replica che “in questa fase la priorità è far andare le cose bene, non evocare scenari. Ed è fondamentale dare tutti una mano perché la scuola riparta”, perché “la scuola è la ... Leggi su lanotiziagiornale

ilfoglio_it : “Io voto M5s. Renzi è un cazzaro, ha la faccia come il …”. Tommaso Miele, militante a cinque stelle sui social, è i… - LegaSalvini : FOLLA PER MATTEO SALVINI, DESERTO PER RENZI. IN TOSCANA È CAMBIATO IL VENTO - DantiNicola : Renzi stamani ha sfidato Salvini a un confronto. Risponde la Ceccardi e dice: Renzi se ne faccia una ragione, la sf… - mauriziosantin : RT @Michele_Anzaldi: Renzi: “Per la scuola test obbligatori e prof in classe” - ItaliaViva : RT @Michele_Anzaldi: Renzi: “Per la scuola test obbligatori e prof in classe” -