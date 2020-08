Pensione anticipata docente: entro quando vanno raggiunti i requisiti? (Di domenica 30 agosto 2020) La Pensione anticipata secondo la Legge Fornero si raggiunge maturando 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne. Cosa accade nelle possibilità di pensionamento, nel comparto scuola a chi non raggiunge i requisiti prima della finestra di accesso annuale del 1 settembre? Pensione anticipata docente Una lettrice, dipendente del comparto scuola, scrive per chiedere: Buongiorno, sono una docente di liceo, ho compiuto 65 anni in febbraio 2020 e il primo gennaio 2020 ho raggiunto i 40 anni di servizio, compreso il riscatto degli anni di laurea.Questo anno scolastico che sta per iniziare, 2021, compirò il primo gennaio 41 anni, i 10 mesi li compirei in ottobre 2021. Vorrei sapere se è vero che compiendoli ... Leggi su notizieora

