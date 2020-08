Pavia, ragazzo in bici muore travolto da un'auto: aveva 15 anni, soccorsi inutili (Di domenica 30 agosto 2020) Un ciclista giovanissimo è stato travolto e ucciso . Ancora un episodio drammatico, quindi, che riguarda chi utilizza le due ruote. Le vittime de3lla strada in provincia di Pavia sono addirittura due. ... Leggi su leggo

Tragedia a Villanterio, in provincia di Pavia, nella serata di ieri, sabato 29 agosto. Un ragazzo di soli 15 anni è morto dopo essere investito da un'auto. Il drammatico incidente stradale, stando a q ...

Una ragazza di 18 anni muore travolta da un treno sulla Codogno-Pavia

Una ragazza di 18 anni, residente in un comune del Basso lodigiano è morta ieri sera investita da un treno nei pressi della stazione di Miradolo, sulla linea ferroviaria Codogno -Pavia. Carabinieri e ...

