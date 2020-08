Notte d’inferno a Palermo: la città è asserragliata dalle fiamme (Di domenica 30 agosto 2020) Mentre nel nord e centro Italia imperversa il maltempo, trascinando con sé danni, dispersi e feriti, in Sicilia la situazione è ben diversa. La provincia di Trapani e Palermo sono circodante da vasti incendi che hanno spinto le autorità a procedere con l’evacuazione dei cittadini. La situazione è difficile e aggravata dai forti venti di scirocco che alimentano notevolemente le fiamme. Due canadair sono entrati in azione alle prime luci del mattino di domenica Brucia la collina di Altofonte La situazione di maggior pericolo è stata registrata intorno alla cittadina di Altofonte, provincia di Palermo. “Situazione gravissima” ha dichiarato il sindaco Angela De Luca che ha invitato più cittadini possibili ad allontanarsi dalle proprie abitazioni. In ... Leggi su thesocialpost

xbethechange : notte d’inferno dove se ho dormito tre ore è pure assai! ovviamente alle 8 avevo già gli occhi spalancati ?? - BeliceIt : La Sicilia brucia: notte d’inferno in provincia di Palermo. Fiamme a Valderice, Custonaci, San Vito … - frabarraco : @stefanostaffa1 Lo puoi dire forte,ho trascorso una notte d'inferno -

