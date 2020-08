Nole Djokovic trionfa a Cincinnati (Di domenica 30 agosto 2020) Nole Djokovic re di Cincinnati. Il tennista slavo supera in finale un ottimo Milos Raonic in due ore con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-4, e conquista il primo torneo post- lockdown giocato quest”anno a Flashing Meadows per gli effetti del Covid-19. Per il numero uno del mondo si tratta dell’83esimo trofeo in carriera, il 33esimo in questa manifestazione dove eguaglia Rafa Nadal. Novak Djokovic: è risultato positivo al Covid-19 Non era iniziato bene il match per Nole Djokovic che si è ripreso sul filo di lana dopo un terzo set non all’ altezza della sua bravura. Il numero 1 del mondo va in sofferenza fin dal primo turno di battuta regalando il break nel quarto game con un.rovescio in rete, due doppi falli e un diritto abbondantemente sul fondo. ... Leggi su sport.periodicodaily

