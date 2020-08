Napoli, 88 enne uccide un figlio e ferisce l’altro (entrambi invalidi): Ero disperato per il loro futuro (Di domenica 30 agosto 2020) Un uomo di 88 anni ha esploso quattro colpi di arma da fuoco contro i suoi due figli, entrambi gravemente invalidi: il più giovane, 47 anni, è morto mentre l’altro figlio, 51 anni, è stato ferito al braccio destro e trasportato all’ospedale Cardarelli. Agli agenti il pensionato ha detto di aver agito perché disperato per le condizioni della famiglia e per il futuro dei figli. Il fatto è avvenuto intorno alle 5 di stamattina, mentre i due figli dell’uomo dormivano. Sul posto sono intervenuti personale del 118 e agenti del Commissariato San Paolo e delle Volanti della Polizia di Stato. Nell’abitazione, in via Nicolò Garzilli, gli agenti hanno trovato anche la moglie dell’88enne, e madre del 51enne e ... Leggi su ildenaro

